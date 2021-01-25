Карантин в Украине считают эффективным более трети медиков – исследование

37,3% украинских медиков считают, что карантинные меры, введенные в Украине от начала пандемии, обеспечивают реальную борьбу с COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты второго исследования мнения медицинских работников, проведенного 13–18 января 2021 года исследовательской компанией Active Group совместно с Всеукраинским врачебным обществом и Ассоциацией городов Украины. 25 января их представили в Украинском кризисном медиацентре.
Медикам задали вопрос, "обеспечивают ли реальную борьбу с пандемией те карантинные мероприятия, которые вводятся в Украине".
"Да" или "скорее да" ответили 6% и 31,3% медиков соответственно, 38,6% считают, что "скорее нет", 9,9% ответили, что "совсем не обеспечивают", и 14,2% респондентов не смогли ответить.
Если сравнивать с данными опроса, проведенного в апреле 2020 года, то, по мнению медиков, те ограничения, которые действовали в прошлом году весной, были более адекватны в борьбе с коронавирусом, отметил директор исследовательской компании Active Group Александр Позний.
22,4% медицинских работников "очень положительно" оценили действие локдауна в Украине в январе. 37,5% опрошенных медиков назвали ограничения "скорее положительными"; "скорее негативными" или "категорически негативными" – 22,1% и 7,3% соответственно; 10,7% опрошенных не смогли ответить.
В то же время меры, введенные во время "карантина зимних каникул" "вполне адекватными" считают 14% медиков; 33,7% сказали, что ограничения были недостаточными или их следовало бы ужесточить; 38% опрошенных ответили, что "необходимо было ввести принципиально другой подход"; 3,8% респондентов считают локдаун слишком жестким и 10,5% затруднились ответить на вопрос.
Всего было опрошено более 4160 респондентов: врачей, младший медперсонал и админперсонал больниц. Метод – онлайн-опрос. Исследование репрезентативное по возрасту, географии (за исключением оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма), формой собственности медучреждений и видом оказания ими медицинской помощи. Погрешность опроса – 1,5%.
С 25 января после завершения "карантина зимних каникул" в Украине будут действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года. Об этом в Facebook 23 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).