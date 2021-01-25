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Карантин в Украине считают эффективным более трети медиков – исследование

Согласно результатам опроса медицинских работников, проведенного исследовательской компанией Active Group, треть украинских медиков считает, что меры, которые действовали во время "карантина зимних каникул", были недостаточными.

По мнению медиков, те ограничения, которые действовали в прошлом году весной, были более адекватны в борьбе с COVID-19
По мнению медиков, те ограничения, которые действовали в прошлом году весной, были более адекватны в борьбе с COVID-19
Фото: EPA

37,3% украинских медиков считают, что карантинные меры, введенные в Украине от начала пандемии, обеспечивают реальную борьбу с COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты второго исследования мнения медицинских работников, проведенного 13–18 января 2021 года исследовательской компанией Active Group совместно с Всеукраинским врачебным обществом и Ассоциацией городов Украины. 25 января их представили в Украинском кризисном медиацентре.

Медикам задали вопрос, "обеспечивают ли реальную борьбу с пандемией те карантинные мероприятия, которые вводятся в Украине".

"Да" или "скорее да" ответили 6% и 31,3% медиков соответственно, 38,6% считают, что "скорее нет", 9,9% ответили, что "совсем не обеспечивают", и 14,2% респондентов не смогли ответить.

Если сравнивать с данными опроса, проведенного в апреле 2020 года, то, по мнению медиков, те ограничения, которые действовали в прошлом году весной, были более адекватны в борьбе с коронавирусом, отметил директор исследовательской компании Active Group Александр Позний.

22,4% медицинских работников "очень положительно" оценили действие локдауна в Украине в январе. 37,5% опрошенных медиков назвали ограничения "скорее положительными"; "скорее негативными" или "категорически негативными" – 22,1% и 7,3% соответственно; 10,7% опрошенных не смогли ответить.

В то же время меры, введенные во время "карантина зимних каникул" "вполне адекватными" считают 14% медиков; 33,7% сказали, что ограничения были недостаточными или их следовало бы ужесточить; 38% опрошенных ответили, что "необходимо было ввести принципиально другой подход"; 3,8% респондентов считают локдаун слишком жестким и 10,5% затруднились ответить на вопрос.

Всего было опрошено более 4160 респондентов: врачей, младший медперсонал и админперсонал больниц. Метод – онлайн-опрос. Исследование репрезентативное по возрасту, географии (за исключением оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма), формой собственности медучреждений и видом оказания ими медицинской помощи. Погрешность опроса – 1,5%.

https://www.facebook.com/uacrisis.ua/videos/239369240976791/

С 25 января после завершения "карантина зимних каникул" в Украине будут действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года. Об этом в Facebook 23 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Теги: медицина, соцопрос, запрет, исследование, карантин, каникулы, медики, ограничения, борьба, инфекция, больницы, пандемия, коронавирус, локдаун
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