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Ляшко заявил, что усиленный карантин помог сдержать рост заболеваемости COVID-19

В украинских больницах достаточно свободных мест для пациентов с COVID-19, в том числе и оборудованных подачей кислорода, заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко: Большинство наших граждан сознательно придерживались карантина
Ляшко: Большинство наших граждан сознательно придерживались карантина
Фото: EPA

Введение усиленного карантина позволило сдержать темпы распространения коронавируса. Об этом сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина", который был опубликован 25 января.

По словам Ляшко, украинская медицинская система справляется с нагрузкой, в больницах достаточно свободных мест для пациентов с COVID-19, в том числе и оборудованных подачей кислорода.

"Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах. И это в первую очередь потому, что большинство наших граждан сознательно придерживались карантина", – сказал он.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

С 25 января после завершения "карантина зимних каникул" в Украине действуют ограничения, которые были в декабре 2020 года, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейС начала эпидемии в Украине подтвердили 1,19 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли 21,9 тыс. пациентов, выздоровели 953,3 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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