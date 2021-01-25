"Статистика достаточно оптимистичная". Степанов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов поблагодарил украинцев за то, что они соблюдали карантин во время локдауна в январе.

Локдаун, который действовал в Украине с 8-го по 24 января, улучшил статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 25 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что на прошлой неделе в Украине госпитализировали 11 630 человек, в то время как на позапрошлой неделе было 13 555. При этом из медучреждений выписали больше больных с COVID-19, чем госпитализировали.

"Такие цифры, такую статистику, которая достаточно оптимистичная, указывающая на стабилизацию ситуации, на улучшение ситуации с COVID-19, возможно было сделать только благодаря вам, уважаемые украинцы. Я вам очень благодарен, что вы придерживались всех правил, карантинных ограничений, которые были установлены во время жесткого карантина с 8 января", – заявил министр.

Степанов считает, что "все это намного улучшит ситуацию как сейчас, так и в будущем".

По словам главы Минздрава, "сбить волну" распространения коронавирусной инфекции локдаун в январе помог так же, как и "карантин выходного дня", действовавший осенью 2020 года.

По состоянию на 25 января в Украине подтвердили 1 194 328 случаев коронавирусной инфекции, из них 2516 – за последние сутки. С начала эпидемии умерли 21 924 пациента с COVID-19, выздоровели 953 297 человек.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

С 25 января после завершения "карантина зимних каникул" в Украине действуют ограничения, которые были в декабре 2020 года, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.