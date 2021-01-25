Радуцкий рассказал, почему Минздрав решил не продолжать усиленный карантин в Украине

Принимая решения о карантинных ограничениях, Минздрав руководствуется статистикой по количеству заболевших, количеству выздоровевших и уровню загруженности больниц для пациентов с COVID-19, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Радуцкий: Сейчас при легком течении заболевания пациентов обследуют с помощью экспресс-тестов на антиген. А они не попадают в общую статистику Фото: Михайло Радуцький / Facebook

По данным Минздрава, статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 позволяет выйти из усиленного карантина с 25 января. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"На что опирается министерство, принимая такое решение? На количество заболевших, на количество выздоровевших и уровень загруженности больниц, предназначенных для пациентов с COVID-19. Имеющаяся статистика, по словам министра [здравоохранения Максима Степанова], позволяет выйти из режима усиленного карантина и вернуться к адаптивному", – заявил нардеп.

Радуцкий сообщил, что на встрече со Степановым неделю назад нардепы задавали вопросы насчет правдивости статистики, в частности, не связан ли небольшой суточный прирост больных с недостаточным количеством проведенных тестов.

"Но министр объяснил, что сейчас при легком течении заболевания пациентов обследуют с помощью экспресс-тестов на антиген. А они не попадают в общую статистику по ПЦР и ИФА тестам. Из этого, по словам министра, также следует, что число тяжелых больных снижается", – заявил Радуцкий.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

С 25 января после завершения "карантина зимних каникул" в Украине действуют ограничения, которые были в декабре 2020 года, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что введение усиленного карантина позволило сдержать темпы распространения коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили 1,19 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли 21,9 тыс. пациентов, выздоровели 953,3 тыс. человек.