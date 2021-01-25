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Врачи прогнозируют увеличение смертности от COVID-19 после карантина "зимних каникул"

В феврале наблюдается сезонное увеличение количества заболевших респираторными инфекциями, поэтому возможно осложнение эпидемической ситуации, сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград.

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Смертность от COVID-19 в Украине может вырасти до 400 человек в сутки
Смертность от COVID-19 в Украине может вырасти до 400 человек в сутки
Фото: EPA

Украинские эпидемиологи прогнозируют увеличение смертности и количества заболевших COVID-19 после карантина "зимних каникул". Об этом сказано в материале агентства "РБК-Украина" от 25 января. 

В последние дни, несмотря на карантин, в Украине увеличилось количество ежесуточных летальных исходов. На это обратил внимание заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии имени Мечникова Андрей Волянский. 

"Есть риск того, что количество смертей вырастет до 250–400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели", – отметил врач-иммунолог.

Уровень заболеваемости стремительно вырастет после ослабления карантина, когда люди вернутся на работу, а дети – на учебу, сходятся в оценках специалисты.

"Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас даже не зависит – это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале", – сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперт ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград.

Вызывают опасения и мутации коронавируса. Пока что нет доказательств циркуляции новых штаммов на территории Украины. По словам Волянского, в стране не проводится секвенирование (метод, который дает детальную характеристику генома вируса. "ГОРДОН") для определения разновидности вируса, поэтому образцы отправляют для исследования за границу.

Волянский допускает, что мутировавший штамм коронавируса уже мог добраться до Украины, но это не особо влияет на угрозу и дальнейшее развитие эпидемии в стране. Подъем заболеваемости заканчивается тогда, когда страна достигает уровня в 2 тыс. летальных исходов на миллион жителей. "Лидером" в Европе по этому показателю является Бельгия, заключил врач.

"Непонятно, приводит ли он [британский вариант коронавируса] к более тяжелому течению болезни. Если да – то над Украиной нависла серьезная угроза, ведь благодаря открытости границ рано или поздно его сюда точно занесут",  подытожили журналисты издания.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко убежден, что введение усиленного карантина позволило сдержать темпы распространения коронавируса в стране, как это происходило в других европейских странах.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период запретили работу заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). С 25 января после завершения "карантина зимних каникул" в Украине действуют ограничения, которые были в декабре 2020 года, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По состоянию на 25 января в Украине подтвердили 1 194 328 случаев коронавирусной инфекции, из них 2516 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 21 924 пациента с COVID-19, выздоровело 953 297 человек.

Теги: карантин, Андрей Волянский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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