Врачи прогнозируют увеличение смертности от COVID-19 после карантина "зимних каникул"

В феврале наблюдается сезонное увеличение количества заболевших респираторными инфекциями, поэтому возможно осложнение эпидемической ситуации, сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград.

Смертность от COVID-19 в Украине может вырасти до 400 человек в сутки Фото: EPA

Украинские эпидемиологи прогнозируют увеличение смертности и количества заболевших COVID-19 после карантина "зимних каникул". Об этом сказано в материале агентства "РБК-Украина" от 25 января.

В последние дни, несмотря на карантин, в Украине увеличилось количество ежесуточных летальных исходов. На это обратил внимание заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии имени Мечникова Андрей Волянский.

"Есть риск того, что количество смертей вырастет до 250–400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели", – отметил врач-иммунолог.

Уровень заболеваемости стремительно вырастет после ослабления карантина, когда люди вернутся на работу, а дети – на учебу, сходятся в оценках специалисты.

"Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас даже не зависит – это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале", – сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперт ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград.

Вызывают опасения и мутации коронавируса. Пока что нет доказательств циркуляции новых штаммов на территории Украины. По словам Волянского, в стране не проводится секвенирование (метод, который дает детальную характеристику генома вируса. – "ГОРДОН") для определения разновидности вируса, поэтому образцы отправляют для исследования за границу.

Волянский допускает, что мутировавший штамм коронавируса уже мог добраться до Украины, но это не особо влияет на угрозу и дальнейшее развитие эпидемии в стране. Подъем заболеваемости заканчивается тогда, когда страна достигает уровня в 2 тыс. летальных исходов на миллион жителей. "Лидером" в Европе по этому показателю является Бельгия, заключил врач.

"Непонятно, приводит ли он [британский вариант коронавируса] к более тяжелому течению болезни. Если да – то над Украиной нависла серьезная угроза, ведь благодаря открытости границ рано или поздно его сюда точно занесут", – подытожили журналисты издания.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко убежден, что введение усиленного карантина позволило сдержать темпы распространения коронавируса в стране, как это происходило в других европейских странах.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период запретили работу заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). С 25 января после завершения "карантина зимних каникул" в Украине действуют ограничения, которые были в декабре 2020 года, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.