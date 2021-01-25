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В Евросоюзе рекомендовали ужесточить требования для въезда из-за мутаций коронавируса

Въезжающие в страны Евросоюза должны предоставить отрицательный ПЦР-тест перед посадкой в самолет. Путешественников могут обязать уйти на 14 дней самоизоляции, говорится в рекомендациях Европейской комиссии.

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Глава Еврокомиссии считает важным отказаться от необязательных поездок в ЕС
Глава Еврокомиссии считает важным отказаться от необязательных поездок в ЕС
Фото: ЕРА

Европейская комиссия предложила обновленные требования для безопасного въезда в страны Евросоюза. Путешественникам и въезжающим в ЕС хотят ограничить неважные поездки, говорится в сообщении Еврокомиссии 25 января.

Принятие жестких мер обусловлено новыми мутирующими вариантами коронавируса и нестабильной ситуацией со здоровьем населения всего мира.

Все путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест перед посадкой в самолет. Тест необходимо сдать не раньше чем за 72 часа до вылета. Граждане, резиденты ЕС и члены их семей должны сделать тест по прибытии в страну.

Обязательное предъявление теста может сочетаться с требованием уйти на самоизоляцию в течение 14 дней с возможным дополнительным тестированием при условии, что государство – член ЕС предъявляет те же требования к своим гражданам при поездке из страны, которая не является членом блока.

Исключения могут быть приняты для транспортных работников и зарубежных специалистов. Их могут попросить предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены по прибытии. Особый порядок правил комиссия предусмотрела для экипажей самолетов.

Еврокомиссия предлагает разработать совместную специальную форму для отслеживания местонахождения въехавших в страну. С этой целью предлагается разработать общую европейскую форму поиска пассажиров.

Еврокомиссия обновила критерии, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса о снятии ограничений на несущественные поездки из стран из-за пределов ЕС. Так, 14-дневный кумулятивный показатель регистрации новых случаев коронавируса (общее количество новых зарегистрированных случаев на 100 тыс. человек) за предыдущие 14 дней должен быть не более 25. Уровень тестирования на 100 тыс. человек за предыдущие семь дней должен быть выше 300. Часть положительных тестов не должна быть более 4%.

Рекомендуется также учитывать характер вируса в стране въезжающего и то, не вызывает ли эта разновидность штамма обеспокоенности.

Совет ЕС должен рассмотреть предложение Еврокомиссии. После того как предложение примут, государства-члены должны будут реализовать эти положения и пересмотреть список стран, для которых ограничения должны быть сняты на фоне обновленных критериев.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает крайне важным отказаться от необязательных поездок в ЕС.

"Ситуация в Европе требует от нас сложных, но необходимых решений – мы должны обеспечить безопасность и остановить необязательные поездки. Сегодня мы представили новые нормы поездок в Евросоюз", – написала она в Twitter.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 92,3 млн случаев инфекции, 1,978 млн заболевших умерли, 51 млн выздоровел.

Теги: Европейская комиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, самоизоляция
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