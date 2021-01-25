В Украине сократился процент положительных тестов на COVID-19 – Степанов

Процент положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию в Украине сократился, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским 25 января.
Об этом говорится в пресс-релизе по итогам совещания, опубликованном на сайте Офиса президента.
По словам Степанова, если раньше 34–35% тестов из всех, которые сдавали украинцы, оказывались положительными, то сейчас этот показатель в пределах 21%.
За последние сутки, по данным министра, в Украине сделали почти 14 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. 2516 из них оказались положительными. Всего с начала пандемии в стране провели более 6 млн тестирований, почти 1,2 млн из них положительные.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.