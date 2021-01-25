В Украине сократился процент положительных тестов на COVID-19 – Степанов

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, сейчас примерно 21% из всех тестов на коронавирусную инфекцию, которые сдают украинцы, – это положительные результаты. Раньше показатель был на уровне 34–35%, заверил министр.

Процент положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию в Украине сократился, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским 25 января.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам совещания, опубликованном на сайте Офиса президента.

По словам Степанова, если раньше 34–35% тестов из всех, которые сдавали украинцы, оказывались положительными, то сейчас этот показатель в пределах 21%.

За последние сутки, по данным министра, в Украине сделали почти 14 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. 2516 из них оказались положительными. Всего с начала пандемии в стране провели более 6 млн тестирований, почти 1,2 млн из них положительные.