Самый низкий уровень тестирования на коронавирус зафиксирован за семь дней во Львовской и Киевской областях

По данным Минздрава, в среднем по Украине за последние семь дней на коронавирус протестировали почти 90 человек на 100 тыс. населения.

Больше всего тестов на коронавирус делают в Киеве Фото: ЕРА

За последние семь дней в Украине меньше всего тестирований на каждые 100 тыс. населения провели во Львовской и Киевской областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на 25 января.

При среднем показателе по стране в 89,9 Львовская область имеет 48,8, Киевская – 52,1.

В пятерку регионов с самым низким уровнем тестирований попали также Черниговская (55,3), Черкасская (56,4) и Одесская (57,5) области.

Больше всего тестирований на каждые 100 тыс. населения проводят в Киеве (228) и Херсонской области (116,1).

Сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал жителей страны тестироваться на коронавирус, подчеркнув, что это делается бесплатно.

По состоянию на 25 января в Украине подтвердили 1 194 328 случаев коронавирусной инфекции, из них 2516 – за последние сутки. С начала эпидемии умерли 21 924 пациента с COVID-19, выздоровели 953 297 человек.