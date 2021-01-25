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"Мы очень заинтересованы". Степанов призвал украинцев тестироваться на коронавирус

Призывая украинцев тестироваться на коронавирус при любом симптоме респираторного характера и после контакта с больным COVID-19, министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что тесты делают бесплатно.

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За неделю в Украине сделали почти 165 тыс. тестов на коронавирус
За неделю в Украине сделали почти 165 тыс. тестов на коронавирус
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

На брифинге 25 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев проходить тестирование на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Очень большая просьба ко всем вам, уважаемые украинцы. Что касается семейных врачей, вы обеспечены всеми тестами на антиген – почти 1,5 млн тестов было поставлено только с начала этого года. Также есть все возможности делать максимально большое количество ПЦР-тестирований", – сказал министр.

По его словам, тесты может сделать каждый, у кого появились симптомы респираторного характера или кто контактировал с больным COVID-19.

Только коммунальные и государственные ПЦР-лаборатории могут делать около 75 тыс. тестов в сутки, подчеркнул глава Минздрава.

"Мы очень заинтересованы, чтобы делать все эти тестирования, они все бесплатные. Подчеркиваю – все бесплатные. Пожалуйста, делайте тесты, сдавайте анализы, это очень важно ради вашего здоровья", – объяснил Степанов.

По его данным, за прошлую неделю в Украине сделали 144 280 ПЦР-тестирований и 20 207 исследований на антиген экспресс-тестами.

По состоянию на 25 января в Украине подтвердили 1 194 328 случаев коронавирусной инфекции, из них 2516 – за последние сутки. С начала эпидемии умерли 21 924 пациента с COVID-19, выздоровели 953 297 человек.

Теги: эпидемия, исследование, украинцы, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, брифинг, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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