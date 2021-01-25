"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским

Участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поздравил в сети украинского президента Владимира Зеленского с 43-летием, опубликовав снимок, на котором глава государства запечатлен до того, как был избран на эту должность.

Кошевой – Зеленскому: Все лучшее у нас с вами впереди Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook (архив, март 2019-го года)

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 25 января разместил в Instagram архивное совместное фото с экс-руководителем коллектива, а сейчас украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кошевой посвятил публикацию 43-летию главы государства. На опубликованном снимке улыбающиеся Кошевой и Зеленский запечатлены в концертных костюмах с бабочками на фоне автомобиля.

"С днем рождения, друг. Желаю настроения, как на этой фотке, и в работе, и по жизни. Будьте здоровы, господин президент. Все лучшее у нас с вами впереди", – написал актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгении * Кошевои * (@evgenii.koshevoi)

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.