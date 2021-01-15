"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, признался, что гордится своей 13-летней дочерью Варварой Кошевой.

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 15 января разместил в Instagram фото, на котором запечатлен вместе со старшей дочерью.

Актер посвятил публикацию ее дню рождения – 15 января Варваре Кошевой исполнилось 13 лет.

"С днем рождения, моя артистка. 13 – нормальный этаж. Дальше только выше и с любовью ко всем, кто с тобой рядом. И без нервов. Люблю и горжусь", – написал Кошевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгении * Кошевои * (@evgenii.koshevoi)

Варвара Кошевая – старшая дочь Евгения и Ксении Кошевых. Пара зарегистрировала брак 7 июля 2007 года. У них также есть младшая дочь Серафима (2014).

Варвара Кошевая участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети", "Голос. Дети", "Лига смеха", снялась в сериале "Папа рулит".

Осенью 2020 года она заявила, что страдает от буллинга в школе из-за того, что дети считают ее отца клоуном. Она призналась, что не может дать отпор обидчикам и предпочитает молчать.

Комментируя заявление дочери, Кошевой подчеркнул, что не чувствует своей вины.

"Ребенок просто рассказал, что есть какая-то зависть. Понятное дело, что называют клоуном, все такое – ну это ж... Клоун – есть клоун", – подытожил он тогда.