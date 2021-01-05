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05 января, 2021
 
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"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение

Участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой разместил в сети ролик, в котором подвел итоги 2020 года.

Кошевой: Желаю быть добрыми
Кошевой: Желаю быть добрыми
Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой считает, что в 2020 году появилось много злых людей, которые пытаются обращать на себя внимание. Об этом он заявил в своем видеоролике, разместив его 1 января на своей странице в Instagram.

По словам Кошевого, ролик является попыткой подвести итоги 2020 года. На видео Кошевой запечатлен на фоне чистого поля в спортивном костюме с сумкой наперевес.

"Все в конце 2020 года подводят итоги. Хочу сказать одну вещь: в этом году появилось очень много злых людей, которые пытаются обращать на себя внимания. Помните, что злые люди слабые, а добрым быть гораздо сложнее. Желаю быть добрыми в 2021 году", – заявил актер.

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год он был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев".

Теги: Евгений Кошевой, студия Квартал 95
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