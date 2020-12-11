Бульвар Шоубиз
 
11 декабря, 2020
 
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"Жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день". Кошевой опубликовал трогательный пост о покойном отце

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о заветах своего покойного отца.

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Кошевой: Прости и спасибо тебе за все, что ты мне дал, папа
Кошевой: Прости и спасибо тебе за все, что ты мне дал, папа
Фото: 1plus1.ua

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 11 декабря обнародовал в Instagram архивное фото своего покойного отца, Виктора Кошевого.

"Ты всегда меня учил быть добрым к людям. Даже к тем, которые этого не заслуживают. К тем, которым ты неудобен, не особо нравишься и даже к тем, которые тебя ненавидят. Потому что это – люди. Но, ты знаешь, сейчас даже таких осталось мало. Такое время. Или такие "люди". И с возрастом терпение теряется. В закоулках соцсетей и не такие на нас смотрят, оценивают и обсуждают. Мы и их переживем. Но я все же пока верен твоим словам и наставлениям, надеясь на то, что каждый получит по заслугам (ты это тоже говорил)", – написал он.

Кошевой, обращаясь к отцу, рассказал, что у того есть двое внуков и две внучки.

"Им не будет стыдно за своих родителей, как ты и хотел. Мы следуем твоему примеру. С каждым годом жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день. Прости и спасибо тебе за все, что ты мне дал, папа. Сегодня тебе было бы 74", – подписал он снимок.

Евгений Кошевой родился 7 апреля 1983 года в пгт Ковшаровка Харьковской области. В 1989 году семья переехала в Алчевск в Луганской области.

Отец Кошевого работал котельщиком. Он умер 24 апреля 2014 года. Мама шоумена Надежда Кошевая работала воспитательницей детского сада. У шоумена есть старший брат Дмитрий.

Кошевой с 2000-го по 2005 год был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев".

Теги: Вечерний квартал, Евгений Кошевой, архив, Вечерний Киев, семья, студия Квартал 95, фото, отец, шоумен, родители
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