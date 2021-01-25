В каких странах Европы, кроме Украины, не началась вакцинация от COVID-19. Список

Что с вакцинацией в мире

По данным Bloomberg, по состоянию на 19 января вакцинация началась в 56 странах. Ввели уже более 65,6 млн доз вакцины.

Лидерами по количеству введенных доз являются США (22,4 млн доз), Китай (15 млн), страны Евросоюза (8,6 млн), Великобритания (6,8 млн) и Израиль (3,6 млн доз). В то же время лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (39,94 дозы), Объединенные Арабские Эмираты (23,14 дозы), Сейшелы (19,12 дозы), Великобритания (10,21 дозы) и Бахрейн (9,71 дозы).

По подсчетам агентства, страны законтрактировали 8,49 млрд доз вакцины. Лидером является вакцина AstraZeneca, по две прививки которой охватят 1,52 млрд человек – более чем в два раза больше, чем у любой другой вакцины-кандидата. Всего Bloomberg удалось насчитать более 100 контрактов на поставки вакцины, но подробности сделок не всегда известны, так как информация может быть защищена коммерческой тайной.

В Израиле – самый высокий показатель вакцинации на 100 человек. Фото: EPA

Агентство отмечает, что богатые страны смогли инвестировать в разработку вакцины, законтрактировать большее количество доз, а также перестраховаться, заказывая вакцины разных производителей. Например, Канада с населением в 38 млн человек имеет контракты минимум с семью компаниями на поставку вакцины для 122 млн человек.

Согласно данным Bloomberg, Украина законтрактировала вакцину для почти 2,1 млн населения (5%).

Журнал The Economist прогнозирует, что широкодоступной вакцина против коронавируса в развитых странах станет не раньше середины 2021 года. В странах со средним уровнем дохода и с развивающейся экономикой открытие широкого доступа к вакцинам займет гораздо больше времени, журнал ожидает, что это случится не раньше 2022 года. Страны с низкими доходами, по оценкам издания, не получат широкий доступ к вакцине до 2022–2023 годов.

По прогнозам The Economist, после вакцинации приоритетных групп населения вакцинация в Украине станет широкодоступной в апреле 2022-го – 2023 году. В эти же сроки вакцина станет массово доступной в большинстве стран Африки, некоторых государствах Средней Азии, Индонезии, Боливии и других.

Где еще в Европе не началась вакцинация

Как сообщали в Киевской школе экономики 21 января, вакцинация против коронавируса стартовала в 38 из 46 государств Европы.

"89% населения Европы уже имеют возможность вакцинироваться. Швейцария, Люксембург, Мальта и Турция начали вакцинировать своих граждан на прошлой неделе. Больше всего вакцинированных на 100 тыс. населения – в Великобритании, Дании, Мальте, Словении и Италии", – говорится в материале.

Большинство стран Европы используют вакцины BioNTech/Pfizer. В Великобритании можно привиться вакциной AstraZeneca. В Турции вакцинируют китайской Sinovac, о поставках которой договорилась и Украина. Сербия использует BioNTech/Pfizer, Sinovac и российскую "Спутник V".

Фото: EPA

Кроме Украины, вакцинация не началась в Албании, Андорре, Боснии и Герцеговине, Косово, Молдове, Черногории и Северной Македонии.

Молдова

В Молдове власти обещают начать вакцинацию в начале февраля. Жителей страны будут бесплатно прививать препаратом компании Pfizer. Минздрав Молдовы заявил о получении подтверждения от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и от глобальной инициативы COVAX, что первую партию вакцин против COVID-19 в страну могут поставить до конца января.

24 декабря врио министра здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну говорила, что в Молдове нет инфраструктуры для хранения и транспортировки вакцины от Pfizer, называя использование этого препарата "недостижимой мечтой" для страны.

Сейчас в Молдове, согласно релизу минздрава, "для обеспечения хранения вакцин на всех уровнях провели оценку обеспечения холодильным оборудованием для соблюдения холодной цепи".

"Во всех медико-санитарных учреждениях есть условия для хранения вакцины при температуре +2...+8 °C, в центрах общественного здоровья есть морозильные камеры, обеспечивающие температуру -20 °C, а в Национальном агентстве общественного здоровья есть морозильная камера, где можно хранить 100 тыс. доз вакцины при температуре -70 °C. Дополнительно в рамках механизма реагирования на COVID-19, финансируемого Глобальным фондом, запросили приобретение четырех морозильников: две единицы – с температурным режимом -20 °C и две единицы – с температурным режимом -70 °C, которые должны быть доставлены до 31 января этого года", – заявили в ведомстве.

Северная Македония

В Северной Македонии также пока не началась вакцинация. 18 января минздрав страны сообщил, что премьер-министр Зоран Заев договорился с президентом Сербии Александром Вучичем о передаче 8 тыс. доз вакцины Pfizer.

Также страна договорилась о закупке вакцины у этой компании. В феврале поступит 5850 доз вакцины, а в марте и апреле – 17 500 доз, отметило министерство. Кроме этого, в феврале ожидаются поставки вакцины в рамках механизма COVAX.

"Наша система здравоохранения полностью подготовлена к вакцинации. Клиника трансфузиологии отказалась от двух холодильников с температурой -80 ºС для хранения вакцины Pfizer, еще два холодильника с температурой -80 ºС прибыли в страну в эти выходные. К концу месяца прибудут еще три холодильника для вакцины Pfizer", – заявили в минздраве.

Черногория

В Черногории на прошлой неделе представили национальную стратегию иммунизации населения против коронавируса. Ожидается, что вакцинация стартует в конце января – начале февраля. Минздрав страны пока ведет "интенсивные переговоры" с производителями вакцин, сообщила министр Елена Боровинич-Бойович. Также страна ожидает получить вакцину в рамках COVAX.

Количество доз вакцин, которые может получить страна, в правительстве пока не называли, но отмечали, что есть условия для хранения препаратов, в том числе и таких, как фирмы Pfizer, которые требуют низких температур.

22 января Боровинич-Бойович заявила, что первые вакцины могут прибыть в Черногорию в начале февраля, сообщает Danas. Правительство ведет переговоры о поставках 250 тыс. доз вакцин в первом квартале 2021 года.

Босния и Герцеговина

Пока неизвестно, когда и какие вакцины против COVID-19 поступят в Боснию и Герцеговину, отмечает Radio Slobodna Evropa.

19 января председатель президиума страны Милорад Додик заявил, что попросит президента Сербии Вучича помочь БиГ с вакциной. По его словам, механизм COVAX "рушится" и пока никто не знает, когда придет предусмотренная им вакцина, сообщило Radio Slobodna Evropa. Министр по гражданским делам БиГ Анкица Гудельевич недавно подтвердила делегатам в Палате народов Парламентской ассамблеи БиГ, что первые дозы вакцин должны прибыть в БиГ в конце января или февраля.

24 января в стране представили план вакцинации, согласно которому правительство зарегистрировалось для получения вакцины в рамках глобального механизма COVAX для 20% населения (800 тыс. доз), сообщило Radio Slobodna Evropa.

Албания

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил о начале вакцинации в стране еще 10 января. Сам он, как писало Associated Press, получил прививку 11 января. В то же время речь шла об использовании только 975 доз вакцины, полученных в подарок от "дружественной страны ЕС, пожелавшей остаться неизвестной". По сообщению местного издания Exit, эта новость вызвала в стране политические дебаты – Рама подвергся критике за непрозрачность получения первых доз вакцины.

Фото: EPA

По данным министерства здоровья и социальной защиты Албании, на 23 января в стране привиты 549 медработников. Правительство Албании заключило контракт на 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech, из которых первые 10 тыс. должны были быть доставлены в третью неделю января, но эта поставка, как сообщил Рама 19 января, задерживается.

Андорра

Андорра договорилась о поставках вакцин с Испанией и Францией, поскольку, согласно заявлениям правительства, страна пока не может вести переговоры с производителями. Через Испанию в государство будет поступать вакцина Pfizer/BioNTech, а через Францию – Moderna.

Как пишет La Vanguardia, первая 1 тыс. доз вакцины из Испании прибыла в страну 22 января. Также страна рассчитывает получить вакцину в рамках механизма COVAX.

Косово

В Косово вакцинация еще не начиналась. 6 января министр здравоохранения Косово Ахмед Земай заявил о договоренностях на поставку 500 тыс. доз вакцины Pfizer. Первые дозы вакцины должны поступить в Косово в феврале. Также ожидается получение вакцин в рамках механизма COVAX.

Что с вакцинацией в Украине

Пока точная дата начала вакцинации в Украине неизвестна. Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года, заявляли в Минздраве.

Позже Ляшко говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в декабре 2020 года заявлял, что по программе COVAX Украина, скорее всего, может получить вакцину фирмы AstraZeneca, так как она не требует сверхнизких температур для хранения, но страна готова к транспортировке и хранению других вакцин. В январе главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что первую вакцину в Украину могут поставить в феврале, речь идет о препарате компаний Pfizer/BioNTech или Moderna, но скорее всего, Pfizer.

Ляшко заявлял, что Украина точно получит от COVAX 8 млн доз вакцины. Фото: EPA

В ВОЗ заявили, что поставки вакцин в рамках механизма COVAX могут начаться в феврале.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

22 декабря Минздрав Украины утвердил план вакцинации. Согласно документу, в течение 2021–2022 годов в Украине планируют привить от COVID-19 не менее 50% населения (20 млн человек). Вакцинация будет добровольной.

Согласно плану, вакцинация пройдет в четыре этапа.

январь – апрель 2021 года – люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

апрель – июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь – сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021-го – март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

В Минздраве отметили, что план будет обновляться.

28 декабря Минздрав Украины сообщил о заключении контракта о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году "Лекхим" планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине компания планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

В компании "Лекхим" заявляли, что стоимость одной дозы вакцины коронавируса CoronaVac составит 504 грн. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предполагал, что вакцинация этим препаратом в платной клинике может составлять 700–750 грн.

Фото: EPA

Пока Украина не подписала контрактов на закупку вакцин с другими производителями. Степанов говорил, что переговоры с ведущими компаниями о поставках вакцины ведутся с мая 2020 года.

Ляшко в интервью LB.ua, которое вышло 15 января, сказал, что переговоры с поставщиками вакцины ведет Степанов, так как там есть конфиденциальная информация.

"Знаю, что все движется к принятию положительных решений. Сейчас этот вопрос немного накручивается, потому что нет понимания... Но в феврале ситуация кардинально изменится", – сказал он.

Степанов говорил, что вскоре будет подписан контракт с еще одной компанией, но заявил, что пока не может ее называть. Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко сообщал 20 января, что Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute.

По состоянию на 25 января в Украине подтверждено 1,19 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 21,9 тыс. пациентов, выздоровело 953,3 тыс. человек. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Украина занимает 17-е место в мире по числу случаев заболевания.