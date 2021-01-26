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Шмыгаль рассказал, какие вакцины Украина может получить в рамках механизма COVAX

В случае одобрения заявки в феврале Украина может получить первые дозы вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Украина может получить вакцину в феврале
Украина может получить вакцину в феврале
Фото: EPA

В рамках глобального механизма COVAX Украина может получить вакцины от коронавируса нескольких производителей. Об этом во время выступления в Верховной Раде 26 января сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что Украина подала документы для получения вакцин "первой волны" и ожидает решения COVAX. В случае положительного решения в феврале в Украину может поступить от 100 до 200 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.

"Звучит много вопросов, какую еще вакцину мы можем получить в рамках инициативы COVAX. Отвечаю: самыми вероятными кнадидатами являются вакцины, с производителями которых у COVAX есть предварительно подписанные соглашения о поставках. Это вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax и Sanofi", – сказал премьер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 января в Украине коронавирус подтвержден у почти 2 млн человек, 22 тыс. пациентов умерло, 966 тыс. выздоровело.

Согласно плану вакцинации, в Украине рассчитывают привить от коронавируса минимум 50% населения до конца 2022 года, сообщал Шмыгаль.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. 

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Шмыгаль 25 января заявлял, что на сегодня у Украины "контрактов уже более чем на 30 млн [доз] вакцин фактически на подписании и подписано".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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