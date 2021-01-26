COVID-19 в Украине. Число госпитализированных за сутки снизилось, а умерших стало больше

За последние сутки в Украине, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, от коронавирусной инфекции выздоровело 12 538 человек.

В Украине уже почти 1,2 млн случаев COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине за последние сутки подтвердили 2779 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 26 января в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализирован 891 человек, летальных случаев – 133, выздоровело 12 538 человек", – написал он.

Сутками ранее в стране COVID-19 подтвердили у 2516 человек, госпитализировали 1166 человек и зафиксировали 63 летальных случаев.

По данным министра, 25 января в стране провели 32 030 тестирований на коронавирус, из которых 16 589 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (375) и Запорожской области (276).

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 197 107 случаев коронавирусной инфекции, скончались 22 057 пациентов с COVID-19, выздоровело 965 835 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.