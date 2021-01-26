ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

COVID-19 в Украине. Число госпитализированных за сутки снизилось, а умерших стало больше

За последние сутки в Украине, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, от коронавирусной инфекции выздоровело 12 538 человек.

В Украине уже почти 1,2 млн случаев COVID-19
В Украине уже почти 1,2 млн случаев COVID-19
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине за последние сутки подтвердили 2779 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 26 января в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализирован 891 человек, летальных случаев  133, выздоровело 12 538 человек", – написал он.

Сутками ранее в стране COVID-19 подтвердили у 2516 человек, госпитализировали 1166 человек и зафиксировали 63 летальных случаев.

По данным министра, 25 января в стране провели 32 030 тестирований на коронавирус, из которых 16 589 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (375) и Запорожской области (276).

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 197 107 случаев коронавирусной инфекции, скончались 22 057 пациентов с COVID-19, выздоровело 965 835 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/864155114127485

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, эпидемия, инфекция, Максим Степанов, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Каменских сообщила о смерти отца
Каменских сообщила о смерти отца
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе
Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе G
Дмитрий ГОРДОН
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS