Шкарлет отчитался, как школы вышли из локдауна

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет написал в Telegram, что 25 января большинство школ начали обучение в очной форме с частичным использованием смешанной и дистанционной форм.

Шкарлет заявил, что все школы должны работать с соблюдением противоэпидемических мероприятий Фото: mon.gov.ua

По оперативным данным Министерства образования и науки, 25 января большинство заведений общего среднего образования в Украине начали образовательный процесс в очной форме обучения. От 58% до 70% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской и Кировоградской областях, сообщил в Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Почти 100-процентный очный формат в школах Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и города Киева. От 91% до 99% – очный формат в общеобразовательных учебных заведениях Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей, отмечает пресс-служба Минобразования.

По информации ведомства, в Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преобладают очная и смешанная, частично – дистанционная формы обучения, преимущественно смешанная и дистанционная – в школах Полтавской области. В Тернопольской области очная форма – у учащихся младших классов, школьники 5–11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области ученики младших и старших классов учатся очно, а 5–8 классы – по смешанной форме.

Шкарлет добавил, что все школы должны работать с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

С 25 января после завершения "карантина зимних каникул" в Украине действуют ограничения, которые были в декабре 2020 года. Об этом в Facebook 23 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Карантин зимних каникул" действовал с 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.