Шкарлет предложил вернуть учеников начальных классов к полноформатному обучению после завершения локдауна

Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что после завершения карантина ученики 1–4 классов могут вернуться к полноформатному обучению, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Шкарлет: Принятие окончательных решений не зависит от одного человека Фото: Сергій Шкарлет / Telegram

Министр образования Украины Сергей Шкарлет 16 января в своем Telegram-канале предложил вернуть учеников 1–4 классов на очное обучение после завершения карантина.

"Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению", – заявил Шкарлет.

По его мнению, в старшей школе, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране, приемлемо обучение в смешанной форме.

"К сожалению, принятие окончательных решений по данному вопросу не зависит от одного человека: министра образования и науки или министра здравоохранения. Я полностью разделяю позицию и прислушиваюсь к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основаны на мониторингах эпидемической ситуации в стране", – добавил он.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину.