ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января. Список

С 8 по 24 января в Украине действовал "карантин зимних каникул" со строгими ограничениями, а с 25-го страна вернулась к карантинным мерам, которые действовали до этого, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "ГОРДОН" рассказывает, какие ограничения действуют в стране сейчас и какие Кабмин может ввести в будущем.

С 25 января в Украине смягчили карантинные ограничения
С 25 января в Украине смягчили карантинные ограничения
Фото: EPA
Елена КРАВЧЕНКО
журналист

25 января в Украине завершился усиленный карантин, который действовал с 8 января. В связи с этим правительство отменило ряд ограничений. Главный санврач Украины Виктор Ляшко и министр здравоохранения Максим Степанов заявляли, что карантин помог сдержать распространение инфекции. 

Минздрав анонсировал переход к адаптивному карантину, однако 24 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пока в стране будут действовать ограничения, которые были в декабре.

Какие ограничения действуют с 25 января

Образование

  • в школах и детсадах массовые мероприятия (представления, праздники, концерты) можно проводить только для одной группы или класса без присутствия гостей;
  • посещать занятия можно группами не более 20 человек (кроме заведений дошкольного, общего школьного, внешкольного и специализированного художественного образования);
  • запрещено посещение образовательных учреждений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала.

Развлечения, культура, спорт

  • в развлекательных заведениях, а также в кафе, барах и ресторанах запрещено проведение массовых мероприятий (мастер-классов, банкетов и т.д.);
  • в музеях, галереях и на выставках может присутствовать не более одного человека на 10 м²;
  • проведение массовых культурных мероприятий, в том числе концертов, а также спортивных, социальных и других мероприятий разрешено для не более 20 человек, между которыми соблюдается социальная дистанция в 1,5 м. Исключение – профессиональные и официальные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов власти;
  • кинотеатрам и заведениям культуры разрешено работать с заполненностью не более 50% мест одного зала;
  • запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, а также работа заведений общественного питания с организацией досуга;
  • религиозные мероприятия разрешены, если в помещении присутствует не более одного человека на 1 м², а на открытом воздухе между ними соблюдается дистанция в 1,5 м;
  • работа спортзалов, фитнес-центров разрешена, если в них находится не более одного человека на 20 м².

Общепиты, отели

  • за одним столом в кафе, барах, ресторанах разрешено сидеть не более, чем четверым взрослым, между столами должно быть расстояние не менее 2 м;
  • запрещена работа заведений, где сотрудники не обеспечены масками, нет маркировки о дистанции в 1,5 метра, а у посетителей неправильно надеты маски;
  • кафе, барам и ресторанам разрешено работать с 7.00 до 23.00 (кроме доставки и работы навынос), рассчетные операции должны быть проведены до 22.00;
  • запрещена деятельность заведений, оказывающих услуги по размещению, кроме отелей, реабилитационных центров и санаторно-курортных заведений.

Граница

Для пересечения украинской границы иностранцам нужны страховые полисы. Это же касается пересечения иностранцами линии разграничения на Донбассе и административной границы с оккупированным Крымом.

Транспорт

  • в общественном транспорте нельзя перевозить больше пассажиров, чем количество мест для сидения (это не касается метро);
  • запрещено пребывание людей в общественном транспорте и в общественных зданиях без масок, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Медицина

  • запрещено самовольно покидать места обсервации и изоляции;
  • запрещено проведение плановых госпитализаций, кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, родов, лечения онкобольных, третичной медпомощи и другой неотложной помощи.


Инфографика: kmu.gov.ua
Инфографика: kmu.gov.ua



Какие ограничения могут ввести в будущем

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует ввести адаптивный карантин.

"В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к "зеленым", "желтым", "оранжевым" и "красным" зонам", – сказал Шмыгаль 25 января.

Он заявил, что о возвращении к адаптивному карантину правительство предупредит за семь дней.

Степанов заявлял, что "карантин зимних каникул" вводили, чтобы не было жестких ограничений в дальнейшем, поэтому пока вводить жесткие меры весной не планируют.

По состоянию на 25 января в Украине подтверждено 1,19 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли 21,9 тыс. пациентов, выздоровели 953,3 тыс. человек.

Теги: карантин, Минздрав, Максим Степанов, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Каменских сообщила о смерти отца
Каменских сообщила о смерти отца
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS