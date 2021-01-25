Какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января. Список

25 января в Украине завершился усиленный карантин, который действовал с 8 января. В связи с этим правительство отменило ряд ограничений. Главный санврач Украины Виктор Ляшко и министр здравоохранения Максим Степанов заявляли, что карантин помог сдержать распространение инфекции.

Минздрав анонсировал переход к адаптивному карантину, однако 24 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пока в стране будут действовать ограничения, которые были в декабре.

Какие ограничения действуют с 25 января

Образование

в школах и детсадах массовые мероприятия (представления, праздники, концерты) можно проводить только для одной группы или класса без присутствия гостей;

посещать занятия можно группами не более 20 человек (кроме заведений дошкольного, общего школьного, внешкольного и специализированного художественного образования);

запрещено посещение образовательных учреждений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала.

Развлечения, культура, спорт

в развлекательных заведениях, а также в кафе, барах и ресторанах запрещено проведение массовых мероприятий (мастер-классов, банкетов и т.д.);

в музеях, галереях и на выставках может присутствовать не более одного человека на 10 м²;

проведение массовых культурных мероприятий, в том числе концертов, а также спортивных, социальных и других мероприятий разрешено для не более 20 человек, между которыми соблюдается социальная дистанция в 1,5 м. Исключение – профессиональные и официальные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов власти;

кинотеатрам и заведениям культуры разрешено работать с заполненностью не более 50% мест одного зала;

запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, а также работа заведений общественного питания с организацией досуга;

религиозные мероприятия разрешены, если в помещении присутствует не более одного человека на 1 м², а на открытом воздухе между ними соблюдается дистанция в 1,5 м;

работа спортзалов, фитнес-центров разрешена, если в них находится не более одного человека на 20 м².

Общепиты, отели

за одним столом в кафе, барах, ресторанах разрешено сидеть не более, чем четверым взрослым, между столами должно быть расстояние не менее 2 м;

запрещена работа заведений, где сотрудники не обеспечены масками, нет маркировки о дистанции в 1,5 метра, а у посетителей неправильно надеты маски;

кафе, барам и ресторанам разрешено работать с 7.00 до 23.00 (кроме доставки и работы навынос), рассчетные операции должны быть проведены до 22.00;

запрещена деятельность заведений, оказывающих услуги по размещению, кроме отелей, реабилитационных центров и санаторно-курортных заведений.

Граница

Для пересечения украинской границы иностранцам нужны страховые полисы. Это же касается пересечения иностранцами линии разграничения на Донбассе и административной границы с оккупированным Крымом.

Транспорт

в общественном транспорте нельзя перевозить больше пассажиров, чем количество мест для сидения (это не касается метро);

запрещено пребывание людей в общественном транспорте и в общественных зданиях без масок, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Медицина

запрещено самовольно покидать места обсервации и изоляции;

запрещено проведение плановых госпитализаций, кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, родов, лечения онкобольных, третичной медпомощи и другой неотложной помощи.





Инфографика: kmu.gov.ua







Какие ограничения могут ввести в будущем

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует ввести адаптивный карантин.

"В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к "зеленым", "желтым", "оранжевым" и "красным" зонам", – сказал Шмыгаль 25 января.

Он заявил, что о возвращении к адаптивному карантину правительство предупредит за семь дней.

Степанов заявлял, что "карантин зимних каникул" вводили, чтобы не было жестких ограничений в дальнейшем, поэтому пока вводить жесткие меры весной не планируют.

По состоянию на 25 января в Украине подтверждено 1,19 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли 21,9 тыс. пациентов, выздоровели 953,3 тыс. человек.