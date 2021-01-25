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В Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы COVID-19 – Радуцкий

В прошлом году в Украине были зафиксированы пять штаммов вируса, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Радуцкий: Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование это вопрос национальной безопасности
Радуцкий: Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование – это вопрос национальной безопасности
Фото: Михайло Радуцький / Facebook

В Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы COVID-19. Об этом 25 января в Facebook заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"По данным ВОЗ, британский штамм коронавирусной болезни выявлен уже в 60 странах мира. Первые исследования этого вида вируса показывают, что он более смертоносный и распространяется быстрее, чем другие штампы COVID. Весь мир ищет пути, как остановить распространение британского штамма болезни… Предполагаю, что в этом году нас ожидают и другие угрозы, новые штаммы или мутации вируса. К сожалению, почти спустя год после начала пандемии в Украине все еще нет оборудования, которое может проводить секвенирование (выявление новых штаммов) образцов коронавирусной болезни!" – написал нардеп.

По его словам, в рамках сотрудничества с ВОЗ Украина периодически отправляет образцы клинических материалов в референс-лаборатории в Лондоне и Берлине. Последнюю партию образцов Центр общественного здоровья отправил в Германию 20 января. При этом ответы придут не раньше середины февраля.

Как уточнил нардеп, в прошлом году в Украине были зафиксированы пять штаммов вируса.

"B1 (самая многочисленная группа вирусов, циркулирующая в Европе, происхождением из Италии), B1.1 (немного отличается по генетической линии от B1), B1.1.1 (циркулирует на территории Европы и Великобритании), B l.5 (одна из многочисленных групп вирусов, распространенная в Европе, происхождением из Испании), B2 (вирусы этой группы циркулируют на шести континентах и в 57 странах мира). Наиболее распространенный вирус B1, реже других встречается B2 – только в Ивано-Франковской области", – пояснил Радуцкий.

По его мнению, сложившаяся ситуация является недопустимой, так как страна фактически лишена возможности оперативно реагировать на биологические угрозы.

"Центр общественного здоровья пытается решить проблему. И уже в первом полугодии этого года есть возможность получить необходимое оборудование и реагенты, провести обучение специалистов для проведения секвенирования в пределах международного сотрудничества с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США). Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование – это вопрос национальной безопасности. И он должен быть взят под контроль со стороны СНБО", – резюмировал Радуцкий.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/255465652769367

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

15 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Новые, отличающиеся от британского штамма мутации обнаружили также в ЮАР и Кении.

По состоянию на 25 января в Украине подтвердили 1 194 328 случаев коронавирусной инфекции, из них 2516 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 21 924 пациента с COVID-19, выздоровело 953 297 человек.

Теги: Украина, Великобритания, исследование, Михаил Радуцкий, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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