За последнюю неделю "британский" штамм коронавируса обнаружили еще в 10 странах, их общее количество выросло до 60.

"Британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Об этом сообщается в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С момента последнего обновления 12 января VOC 202012/01 был обнаружен еще в 10 странах и территориях. На сегодняшний день 60 стран во всех шести регионах ВОЗ сообщили о завозных случаях или передаче этого штамма", – говорится в сообщении.

В организации также сообщили, что штамм 501Y.V2, впервые зафиксированный в Южно-Африканской республике, сейчас найден в 23 странах.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%.

Сообщения о штамме 501.V2 в ЮАР впервые появились 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.