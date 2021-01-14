В Украине пока не подтвержден новый, "британский" штамм коронавируса – Ляшко

Мутация коронавируса, в частности, может повлиять на реализацию запланированных карантинных мероприятий, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

В Украине коронавирус подтвердили у более 1,1 млн человек Фото: EPA

В Украине пока не выявляли новый штамм коронавируса, который был зафиксирован в Великобритании. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", фрагменты которого были опубликованы 14 января, сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в лабораторию ВОЗ отправили новую партию проб.

"Мы изучаем этот вопрос. Этот вопрос должен подтвердить или опровергнуть ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике "Шарите" в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этот штамм в Украине не обнаружен", – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что мутация вируса, в частности, может повлиять на реализацию запланированных карантинных мероприятий.

"Возьмем пример Великобритании, которая пошла на карантин еще до того, как мы ушли на "карантин выходного дня". Они планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать новогодние и рождественские праздники, которые у них начинаются 25 декабря, и отпраздновать без карантина, но они рассматривали возможность второго повторного локдауна. Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости. Причиной было появление нового штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, это привело к вспышке", – сказал замминистра.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявлял, что новый штамм коронавируса якобы подтвержден у жителя Закарпатской области. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил 25 декабря 2020 года, что официально в Украине новый штамм вируса не подтвержден.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 1,1 млн человек, 20 376 пациентов умерли, 837 тыс. выздоровели.