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В России впервые выявили “британский“ штамм коронавируса

Глава российской Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что в стране в конце декабря 2020 года был выявлен новый штамм коронавируса.

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Попова рассказала, что "британский" штамм коронавируса обнаружили у россиянина, который вернулся из Британии
Попова рассказала, что "британский" штамм коронавируса обнаружили у россиянина, который вернулся из Британии
Скриншот: Россия 24 / YouTube

В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Об этом 10 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Вести". Трансляция велась на YouTube-канале.

По словам Поповой, вирус обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании. Инфицирование выявили при плановом обследовании, которое проводят для всех вернувшихся в Россию, отметила она.

Попова рассказала, что с конца ноября до 22 декабря 2020 года, когда авиасообщение между странами прекратили, в РФ из Британии прибыло около 7 тыс. человек, у 32 диагностировали коронавирусную инфекцию. К концу прошедшего года у одного из них подтвердили инфицирование новым штаммом вируса. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 10 января в мире коронавирусом заразилось более 89,9 млн человек, из них 1,93 млн скончались, более 49,8 млн выздоровели. В России COVID-19 был подтвержден у 3,36 млн человек, 60,9 тыс. из них умерли, более 2,75 млн пациентов выздоровели. 

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Теги: Россия, Великобритания, Роспотребнадзор, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, РИА Новости, Анна Попова, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Британия, пандемия, коронавирус, Мэтт Хэнкок
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