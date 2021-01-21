В мире коронавирус подтвердили почти у 97 млн человек

От коронавирусной инфекции COVID-19 в мире умерло 2 млн 75 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В мире от COVID-19 выздоровело более 53 млн человек Фото: EPA

По состоянию на утро 21 января в мире коронавирус подтвердили у 96 млн 858 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Умерло 2 млн 75 тыс. заболевших, выздоровело 53,4 млн человек.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (24,4 млн заболевших, 406 тыс. умерших);

Индия (10,6 млн заболевших, 152,9 тыс. умерших, 10,3 млн выздоровевших);

Бразилия (8,6 млн заболевших, 213 тыс. умерших, 7,6 млн выздоровевших);

Россия (3,6 млн заболевших, 66,2 тыс. умерших, почти 3 млн выздоровевших);

Великобритания (3,5 млн заболевших, 93,5 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.