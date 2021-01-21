В мире коронавирус подтвердили почти у 97 млн человек

По состоянию на утро 21 января в мире коронавирус подтвердили у 96 млн 858 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Умерло 2 млн 75 тыс. заболевших, выздоровело 53,4 млн человек.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.