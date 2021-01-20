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В США зафиксировали новый штамм коронавируса. Ученые предполагают, что он заразнее тех, что уже известны

Новый штамм коронавируса, который назвали CAL.20C, циркулировал в Калифорнии еще с июля и начал быстро распространяться в ноябре, считают ученые.

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В США уже началась кампания по вакцинации населения от коронавируса
Фото: ЕРА

В американском штате Калифорния зафиксировали новую мутацию коронавируса, ее назвали CAL.20C. Об этом газета The New York Times написала 20 января.

Ученые обнаружили новый штамм в процессе исследований, целью которых было найти мутацию, которую ранее зафиксировали в Великобритании. Оказалось, что так называемым британским штаммом жители Калифорнии инфицировались, но таких случаев было немного.

Однако вариант вируса, известный как CAL.20C, вероятно, циркулировал в Калифорнии еще с июля и начал быстро распространяться в ноябре, говорят исследователи.

Они выяснили, что этот штамм подтвердили у более чем половины образцов, которые были в лабораториях Лос-Анджелеса 13 января. Исследование ученых еще не опубликовано.

Главный специалист по молекулярной патологии медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Эрик Уэйл "вполне уверен", что CAL.20C может быть более заразен, чем мутации, которые выявляли ранее.

Газета подчеркивает, что степень заразности еще предстоит подтвердить. Кроме того, доказательств того, является ли мутация более смертельной, чем остальные, нет. Ученые не исключают, что вирус распространился за пределы штата. Сейчас проводятся исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть эти предположения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии подтвердили 24,3 млн случаев инфицирования. В стране уже началась кампания по вакцинации населения.

15 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Новые, отличающиеся от британского штамма мутации, обнаружили также в ЮАР и Кении.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, вакцинация, вирус, Калифорния, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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