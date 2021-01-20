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Туристическая отрасль Украины за год потеряла около 60 млрд грн

Детальный анализ индустрии туризма в Украине в 2020 году агентство планирует обнародовать в начале февраля, сообщила глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

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Мировой туризм потерял $800 млрд в 2020 году
Мировой туризм потерял $800 млрд в 2020 году
Фото: depositphotos.com

Туристическая отрасль Украины в 2020 году понесла около 60 млрд грн убытков из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, отмечает "Интерфакс-Украина".

"Спрос сегодня ниже, и ущерб рынку был нанесен существенный. Если в мире потери туристической отрасли составили около $800 млрд, то в Украине, по нашим подсчетам, около 60 млрд грн. Это ущерб, который отрасль получила в 2020 году", – сказала она.

При этом она уточнила, что детальные результаты индустрии в 2020 году агентство планирует обнародовать в начале февраля.

В то же время в Украине все еще нет детальных статистических данных о туристическом рынке и его участниках, отметила Олеськив.

"Для Госагентства это будет один из приоритетов в следующем [2021] году. В том бюджете, которым мы располагаем, а это 100 млн грн, мы планируем значительную долю финансирования направить на создание Единого туристического реестра, где смогут зарегистрироваться все средства размещения и субъекты туристической деятельности и получать оперативную статистику хотя бы ежемесячно", – рассказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, туризм, убытки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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