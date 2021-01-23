В Украине за сутки коронавирус подтвердили у почти 5 тыс. человек

За сутки в Украине от коронавируса умерло 116 человек, выздоровело 13 138 заболевших, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала эпидемии в Украине провели более 6 млн ПЦР-тестов Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 4928 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на странице в Facebook.

Среди заболевших – 166 детей и 261 медик.

За сутки умерло 116 человек, выздоровело 13 138 заболевших, 1862 пациента госпитализированы.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 187 897 человек, 942 107 заболевших выздоровели, 21 778 – умерли.

22 января в Украине провели 40 144 тестирования на COVID-19, из которых 22 667 – методом ПЦР и 17 477 – методом ИФА. Всего в Украине сделали 6 млн 80,5 тыс. ПЦР-тестов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях", – написал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.