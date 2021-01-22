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В США из-за отключения холодильника испортились почти 2 тыс. доз вакцины Moderna

1900 доз вакцины от коронавируса Moderna стали непригодны к применению из-за нарушения условий хранения.

США одобрили применение вакцины Moderna в декабре 2020 года
США одобрили применение вакцины Moderna в декабре 2020 года
Фото: EPA

В Бостоне 1900 доз вакцины от коронавируса Moderna утилизировали после того, как уборщик случайно отключил холодильник, где они хранились. Об этом сообщил представитель медцентра Кайл Тото в комментарии Boston Globe.

19 января медработники обнаружили, что холодильная камера вышла из строя. 1900 доз вакцины стали непригодны к применению из-за нарушения условий хранения.

Тото сказал, что сейчас выясняются обстоятельства инцидента и почему не сработала сигнализация на камере.

Отдельно он подчеркнул, что ожидаются поставки новых доз вакцины и ситуация не повлияет на вакцинацию.

США одобрили применение вакцины Moderna в декабре 2020 года. Вакцину следует хранить при температуры около -20 °С. Препарат вводят двумя дозами, вторую прививку делают через 28 дней после первой.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. США являются страной с наибольшим числом выявленных случаев инфекции. В стране подтвердили 24,6 млн случаев COVID-19, умерло 410,3 тыс. человек.

По данным агентства Bloomberg, в США от коронавируса вакцинированы уже 18,4 млн человек. Кроме Moderna, в США также разрешена вакцина компаний Pfizer/BioNTech.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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