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Евро 2020 может пройти в одной стране. Над этим думают в УЕФА

В связи с пандемией коронавируса президент УЕФА Александер Чеферин раздумывает над возможностью проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в одной стране, сообщил глава правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Идея проведения Евро 2020 в 12 городах разных стран Европы возникла еще до пандемии COVID-19
Идея проведения Евро 2020 в 12 городах разных стран Европы возникла еще до пандемии COVID-19
Фото: EPA

Чемпионат Европы по футболу 2020 года может пройти в одной стране вместо 12, как было запланировано раньше. Такой вариант не исключают в УЕФА, заявил в интервью изданию Münchner Merkur/tz глава правления футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге.

Идея проведения Евро 2020 в 12 городах разных стран Европы возникла еще до пандемии COVID-19, это была инициатива Европейской комиссии, которая хотела, чтобы матчи проводились по всей Европе, отметил Румменигге.

"Я знаю, что президент УЕФА Александр Чеферин, который невероятно осторожен в вопросе с пандемией коронавируса, думает о том, не будет ли разумно провести чемпионат только в одной стране. С соответствующими медицинскими протоколами, конечно", – сказал глава правления ФК "Бавария".

В УЕФА отказалась комментировать слова Румменигге, пишет "РИА Новости". В то же время в организации сообщили, что рассматривают четыре возможных сценария допуска болельщиков на матчи чемпионата: полные трибуны, 50–100% заполняемости, заполняемость в 20–30% и вариант проведения матчей без зрителей. Каждый из 12 городов – хозяев Евро выберет два-три сценария и вместе с УЕФА разработает "соответствующие планы в ближайшие недели".    

Изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Финал турнира должен пройти на лондонском стадионе "Уэмбли". УЕФА 17 марта принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

По информации The Daily Mail, переговоры с УЕФА о переносе Евро 2020 в Великобританию в ноябре 2020 года вела Футбольная ассоциация Англии.

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

На чемпионате Европы в группе "С" Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общему рейтингу сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: футбол, Украина, евро, УЕФА, сборная Украины, чемпионат, Европа, Александер Чеферин, чемпионат Европы, РИА Новости, пандемия, коронавирус, национальная сборная
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