УАФ опубликовала календарь матчей сборной Украины в 2021 году

В текущем году национальная сборная Украины по футболу сыграет как минимум 11 официальных поединков. Кроме них запланированы три товарищеских матча, соперники пока неизвестны, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

В 2021 году национальная сборная Украины по футболу проведет 8 матчей в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, как минимум три поединка "сине-желтые" сыграют на чемпионате Европы 2020, перенесенном из-за пандемии коронавируса. Календарь матчей сборной на странице Facebook опубликовала Украинская ассоциация футбола.

Футбольный сезон команда Андрея Шевченко начнет 24 марта гостевым поединком против действующего чемпиона мира – сборной Франции. Через четыре дня на "Арене Львов" украинцы сыграют с командой Финляндии, а 31 марта на том же стадионе будут принимать Казахстан. Все три матча состоятся в рамках отбора к ЧМ 2022 года.

Перед играми Евро 2020 в июне у "сине-желтых" запланирован товарищеский матч, соперник пока неизвестен.

На чемпионате Европы в группе "С" Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общего рейтинга сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Два поединка национальная сборная проведет в сентябре: в гостях против Казахстана (1 сентября) и дома против Франции (4 сентября).

9 октября Украина на выезде сыграет против Финляндии, а через три дня будет принимать Боснию и Герцеговину. С этой же сборной "сине-желтые" и завершат футбольный сезон гостевым матчем, игра состоится 16 ноября.

Осенью у сборной Украины запланировано еще две товарищеских игры, но соперник и точная дата поединков пока неизвестны.