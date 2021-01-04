ГОРДОН
 
 
СПОРТ

УАФ опубликовала календарь матчей сборной Украины в 2021 году

В текущем году национальная сборная Украины по футболу сыграет как минимум 11 официальных поединков. Кроме них запланированы три товарищеских матча, соперники пока неизвестны, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Футбольный сезон сборная Украины начнет 24 марта гостевым поединком против команды Франции
Футбольный сезон сборная Украины начнет 24 марта гостевым поединком против команды Франции
Фото: Українська Асоціація Футболу / Facebook

В 2021 году национальная сборная Украины по футболу проведет 8 матчей в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, как минимум три поединка "сине-желтые" сыграют на чемпионате Европы 2020, перенесенном из-за пандемии коронавируса. Календарь матчей сборной на странице Facebook опубликовала Украинская ассоциация футбола.

Футбольный сезон команда Андрея Шевченко начнет 24 марта гостевым поединком против действующего чемпиона мира – сборной Франции. Через четыре дня на "Арене Львов" украинцы сыграют с командой Финляндии, а 31 марта на том же стадионе будут принимать Казахстан. Все три матча состоятся в рамках отбора к ЧМ 2022 года.

Перед играми Евро 2020 в июне у "сине-желтых" запланирован товарищеский матч, соперник пока неизвестен.

На чемпионате Европы в группе "С" Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общего рейтинга сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Два поединка национальная сборная проведет в сентябре: в гостях против Казахстана (1 сентября) и дома против Франции (4 сентября).

9 октября Украина на выезде сыграет против Финляндии, а через три дня будет принимать Боснию и Герцеговину. С этой же сборной "сине-желтые" и завершат футбольный сезон гостевым матчем, игра состоится 16 ноября.

Осенью у сборной Украины запланировано еще две товарищеских игры, но соперник и точная дата поединков пока неизвестны.

https://www.facebook.com/uafukraine/posts/3863379700386932

Теги: футбол, сборная Украины, календарь, УАФ, национальная сборная
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от "майонезной комы"
Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от "майонезной комы"
Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото
Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов
  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов
С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы
С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы
Ани Лорак показала питомца в игривом настроении
Ани Лорак показала питомца в игривом настроении
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Названы дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
Названы дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии
Умерла 65-летняя звезда бондианы Робертс
Умерла 65-летняя звезда бондианы Робертс
"Прекрасная Аллочка!", "Неудачное фото", "Не похожа сама на себя!". В Instagram обсуждают селфи Пугачевой
"Прекрасная Аллочка!", "Неудачное фото", "Не похожа сама на себя!". В Instagram обсуждают селфи Пугачевой
"Ни грамма алкоголя не было в нашей крови!" Медики диагностировали у Хилькевич перелом носа
"Ни грамма алкоголя не было в нашей крови!" Медики диагностировали у Хилькевич перелом носа
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
Звезда фильмов о Гарри Поттере Мюррей впервые стал отцом
Звезда фильмов о Гарри Поттере Мюррей впервые стал отцом
Заразившийся коронавирусом 86-летний Басилашвили госпитализирован
Заразившийся коронавирусом 86-летний Басилашвили госпитализирован
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
"У нее вблизи старое и прыщавое лицо". Жена Джеджулы заявила, что ее муж критиковал внешность Каменских
"У нее вблизи старое и прыщавое лицо". Жена Джеджулы заявила, что ее муж критиковал внешность Каменских
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS