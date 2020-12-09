Стал известен календарь сборной Украины по футболу в отборе к чемпионату мира 2022 года

Сборная Украины начнет отбор к чемпионату мира по футболу 2022 года с выездного поединка против сборной Франции.

Союз европейских футбольных ассоциаций на своем сайте опубликовал календарь отбора национальных сборных к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Согласно обнародованной УЕФА информации, сборная Украины, которая во время жеребьевки попала в группу D, начнет отбор с выездного поединка против действующих чемпионов мира – французов.

24 марта: Франция – Украина;

28 марта: Украина – Финляндия;

31 марта: Украина – Казахстан;

1 сентября: Казахстан – Украина;

4 сентября: Украина – Франция;

9 октября: Финляндия – Украина;

12 октября: Украина – Босния и Герцеговина;

16 ноября: Босния и Герцеговина – Украина.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя результаты жеребьевки отбора на чемпионат мира 2022 года, заявил, что украинская команда оказалась в очень серьезной группе. Матчи отборочного турнира пройдут с марта по ноябрь 2021 года. Напрямую на чемпионат мира пройдут 10 победителей своих групп. Команды, занявшие вторые места, будут бороться еще за три путевки на ЧМ в стыковых матчах.

Мундиаль в Катаре должен состояться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это первый чемпионат мира по футболу в истории, который пройдет не летом.