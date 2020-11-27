Шевченко: Сборная Украины готова была играть против Швейцарии

Сборная Украины на матч со Швейцарией прибыла в составе, который могла представить в тот момент, отметил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

Сборная Украины по футболу была готова к матчу со Швейцарией. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 27 ноября сказал главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

"Действительно тяжело, потому что есть такое понимание fair play, то есть футбольный матч должен решаться на футбольном поле. К сожалению, в той ситуации, в которой оказались мы, и решение, которое было принято, – я не собираюсь обсуждать его, правильное оно или неправильное. Есть органы, которые должны заниматься этим. Но я прежде всего как бывший игрок, как тренер национальной команды, как футбольный человек считаю, что такие матчи должны решаться на футбольном поле. И сборная Украины была готова к этому. Сборная Украины приехала тем составом, который мы могли представить на данный момент тогда из здоровых игроков. У нас были негативные тесты у большинства игроков и достаточно для того, чтобы провести этот матч, сыграть его", – сказал Шевченко.

Игра шестого тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией должна была состояться 17 ноября. УЕФА отменила поединок из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании "компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн". В этой игре должно было решиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.

25 ноября УЕФА присудила сборной Украины техническое поражение за несыгранный матч против Швейцарии. По мнению председателя апелляционного комитета УЕФА, украинская сторона приложила недостаточно усилий, чтобы матч все же состоялся.

Украинская ассоциация футбола заявила, что обжалует это решение.