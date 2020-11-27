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Юрий Сапронов
Юрий Сапронов

Харьковский бизнесмен.


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Сборной Украины нужно было приехать на стадион. И тогда это были бы проблемы УЕФА, почему нам не дали сыграть в Швейцарии

Сон приснился сегодня. В нем я нашел. Эх, что ж я так поздно нашел правильный выход, как нужно было поступить сборной Украины в Люцерне.

15 ноября, в воскресенье, сборная Украины приземлилась в Цюрихе, и автобусом переехала в Люцерн в отель Radisson Blu.

16 ноября, в понедельник, сборная тренировались на местном стадионе, сдавала тесты, выполняла свой распорядок дня.

По регламенту УЕФА, у Шевы должно было быть не менее 13 футболистов с отрицательным тестами COVID-19. Таких игроков было 17.

В понедельник вечером позитивный тест обнаружили у трех футболистов – Малиновского, Мораеса и Кривцова (последние двое переболели COVID-19 и имели антитела, но почему-то тест оказался положительным). Кстати, по прилету сборной в Борисполь 18 ноября прямо в аэропорту все футболисты сдали тест в сертифицированной УЕФА лаборатории, и все имели отрицательный тест, включая Мораеса и Кривцова.

Главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харшталль 16 ноября, в понедельник, принимает решение "закрыть" сборную Украины в отеле на карантин, 17 ноября не дает возможности сдать тест утром (как это делалось, например, в Германии в день матча) и запрещает проводить матч, ибо игроки сборной Украины могут заразить граждан Швейцарии.

Что нужно было делать?

Итак, матч в 20.45 европейского времени. Футбол – это УЕФА? УЕФА. Положение о турнире и регламент сборная Украины не нарушила? Не нарушила. Сборная Швейцарии не нарушила? Не нарушила.

Нанимаем автобус и в 18.00 выезжаем из отеля на стадион. Выходим из отеля. Садимся в автобус и едем.

Нас не пускают? Блокируют? Ок. Вызываем полицию, адвокатов, подаем в суд. То есть на автобусе, такси, пешком, по одному, короткими перебежками, в масках Магистра Йоды и Скайуокера надо было добраться до стадиона.

Едем на стадион. Приходим на стадион. Мы приехали. Готовы играть. Ждем сборную Швейцарии. Алло, УЕФА? Мы на стадионе. Готовы играть. Что? Государство Швейцария не разрешает? Это ваши, УЕФА, проблемы. Разбирайтесь. Мы на стадионе, в форме и готовы играть.

Бл…дь. Почему умные мысли не пришли мне 16 ноября? Почему я не полетел со сборной? Ведь меня звали! Нехороший я человек. Эх...

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: футбол, Украина, Швейцария, УЕФА, сборная Украины, Юрий Сапронов, футболист, сборная Швейцарии
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