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Константин Андриюк
Константин Андриюк

Журналист.


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Вы ожидали, что за сборную Украины в УЕФА будет бороться Павелко – член ее исполкома? Наивные!

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Почему сборной Украины по футболу впаяли техническое поражение и, самое главное, кто в этом виноват? Изложу свои мысли, поскольку следил за этой историей с самого начала.

Когда игроков вызывают в сборную официальным письмом, его подписывает топ-чиновник национальной федерации. Таким образом, когда в клубе вспышка коронавируса, именно федерация несет ответственность, привезут ли игроки этого клуба COVID-19 в национальную сборную и заразят ли им других.

Но всех этих сложностей, по моему мнению, можно было избежать простым решением: УАФ должна была принять решение не вызывать игроков из клубов, где была зафиксирована вспышка коронавируса. И все!

Сначала вирус у нас обнаружили накануне матча в Германии. А потом... сборная Украины приехала в Швейцарию с букетом инфицированных игроков и тем самым сама дала швейцарской власти и ее медикам пас.

Заметьте, на карантин посадили именно сборную Украины, а не Швейцарии. Переносить матч и переигрывать УЕФА не мог и не собирался. Нет дат, нет окон, а есть сплошные коронавирусные риски.

Да, швейцарский санитарный врач теоретически мог обязать украинцев в очередной раз сдать тесты, проверить, наберется ли 14 игроков, и решить судьбу игры на поле. Но ключевое слово здесь – "мог"!

Потому что наша федерация создала все условия для того, чтобы швейцарцы воспользовались таким шансом! Играла в русскую рулетку с вирусом и... доигралась.

Кто пострадал? Конечно, футболисты, которые были готовы играть и которые пострадали в турнирном плане. Конечно, болельщики, которых лишили футбола!

Но что интересно. На сам УЕФА мало кто кивает. Наши болельщики обвиняют исключительно швейцарцев. Хотя спросить надо как раз у украинской национальной федерации! И ее президента – Андрея Павелко.

Но подождите! Мелькнула инфа, что он встретил такое поражение своей сборной... на отдыхе! Проверил инфу, все правда. Андрей Павелко сейчас на египетском курорте, в Шарм-эль-Шейхе. Куда он вылетел еще за четыре дня до вчерашнего решения.

С теплого пляжа, очевидно, такие новости воспринимаются значительно проще. А вы ожидали, что за вашу сборную будет бороться в УЕФА член ее исполкома и лоббировать там интересы своей команды? Наивные!

Источник: Костянтин Андріюк / Facebook

Теги: футбол, Украина, Швейцария, УЕФА, сборная Украины, Андрей Павелко, футболист, УАФ, Константин Андриюк, коронавирус
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