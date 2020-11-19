Делегация сборной Украины по прилету в Борисполь сдала тесты на COVID-19. Все результаты – отрицательные

Процедура тестирования игроков и тренеров сборной Украины по футболу на коронавирус проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА.

Украинская делегация вернулась в Украину из Швейцарии 18 ноября Фото: uaf.ua

Члены национальной сборной Украины по футболу по прилету в Борисполь сдали новые тесты на COVID-19. Все результаты оказались отрицательными. Об этом 19 ноября сообщает Украинская ассоциация футбола.

Как уточнили в УАФ, делегация вернулась в Украину из Швейцарии накануне, 18 ноября. ПЦР-тесты на коронавирус игроки и тренерский состав сборной сдали в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

При этом процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

Также в УАФ подчеркнули, что отрицательные результаты получили футболисты Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, чьи пробы 17 ноября показали наличие у них коронавируса.

Матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии, который был запланирован на 17 ноября, отменили из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у ряда украинских игроков.

В этом поединке должно было определиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.