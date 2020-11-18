Сборная Украины чартером вылетела из Швейцарии в Киев

По прибытии в Киев все члены украинской делегации сдадут ПЦР-тесты на коронавирус, отметила Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины по футболу чартерным рейсом 18 ноября возвращается в Киев из Цюриха (Швейцария). Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"После приземления в родной столице заключительный в 2020 году сбор сине-желтых будет завершен", – говорится в сообщении.

После приземления все члены украинской делегации сдадут ПЦР-тесты на коронавирус в аэропорту.

Матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии, который был запланирован на 17 ноября, был отменен из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у ряда украинских игроков.