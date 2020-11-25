УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение за несыгранный матч против Швейцарии

По мнению председателя апелляционного комитета УЕФА, украинская сторона приложила недостаточно усилий, чтобы матч все же состоялся.

Апелляционный комитет УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение за несыгранный матч шестого тура Лиги наций против Швейцарии. Об этом 25 ноября сообщает сайт УЕФА.

Сборной Украины присуждено поражение со счетом 0:3.

По мнению председателя апелляционного комитета УЕФА, украинская сторона приложила недостаточно усилий, чтобы матч все же состоялся.

Матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. Его отменили из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у ряда украинских игроков.

В этом поединке должно было определиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.

19 ноября члены национальной сборной Украины по футболу по прилете в Борисполь сдали новые тесты на COVID-19. Все результаты оказались отрицательными.

17 ноября УАФ сообщила, что положительные тесты на коронавирус сдали три украинских футболиста – Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес, а также тренер по физподготовке Иван Баштовой. Накануне положительные тесты на коронавирус сдали Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

14 ноября украинская сборная со счетом 1:3 проиграла сборной Германии в пятом туре Лиги наций.

В матче не принимали участие футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук, а также Андрей Ярмоленко, играющий за английский "Вест Хэм", – у них также обнаружили коронавирусную инфекцию.

После предпоследнего тура у Украины было шесть очков и третье место в квартете, у Швейцарии – три очка и последнее место. В случае если решение УЕФА не будет обжаловано, швейцарцы обойдут украинскую команду по дополнительным показателям. Таким образом, сборная Украины в следующем сезоне будет играть в дивизионе В.