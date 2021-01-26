"Минимум 50% населения до конца 2022 года". Шмыгаль рассказал о плане вакцинации от коронавируса

Правительство Украины планирует начать вакцинацию от коронавируса в феврале, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания парламента 26 января рассказал о плане вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, у правительства есть "четкий план проведения вакцинации", законтрактировано необходимое количество вакцины и подготовлена логичтическая инфраструктура, чтобы начать вакцинацию в феврале 2021 года.

Премьер заявил, что план вакцинации включает пять этапов:

первый этап – вакцинация людей с критическим риском инфицирования (медики и персонал, оказывающие помощь больным COVID1-19; жители домов престарелых; военные, участвующие в операции Объединенных сил на Донбассе). В рамках первого этапа планируют вакцинировать 367 тыс. человек

второй этап – вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования (соцработники; люди старше 80 лет; другие медики). Планируют вакцинировать 2 млн 540 тыс. человек;

третий этап – вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке безопасности государства (Госслужба по чрезвычайным ситуациям, полиция, Служба безопасности Украины, учителя и другие). Планируют вакцинировать 7,2 млн человек.

четвертый этап – вакцинация людей с повышенным риском инфицирования (люди от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями и другие категории).

пятый этап – другие граждане, которые не входят в названные категории.

"Цель "дорожной карты" – охват минимум 50% населения до конца 2022 года", – сказал премьер.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Шмыгаль 25 января заявлял, что на сегодня у Украины "контрактов уже более чем на 30 млн [доз] вакцин фактически на подписании и подписано".