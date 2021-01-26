"Минимум 50% населения до конца 2022 года". Шмыгаль рассказал о плане вакцинации от коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания парламента 26 января рассказал о плане вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
По его словам, у правительства есть "четкий план проведения вакцинации", законтрактировано необходимое количество вакцины и подготовлена логичтическая инфраструктура, чтобы начать вакцинацию в феврале 2021 года.
Премьер заявил, что план вакцинации включает пять этапов:
"Цель "дорожной карты" – охват минимум 50% населения до конца 2022 года", – сказал премьер.
Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.
1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.
25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.
Шмыгаль 25 января заявлял, что на сегодня у Украины "контрактов уже более чем на 30 млн [доз] вакцин фактически на подписании и подписано".