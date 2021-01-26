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В Украине сейчас нет законных оснований для вакцинации от коронавируса – Корниенко

В странах, где проходит вакцинация от коронавируса, вакцины используются в экстренном режиме, который в Украине не предусмотрен законом, отметил глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

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Корниенко прогнозирует, что важный законопроект будет рассмотрен Радой на текущей неделе
Корниенко прогнозирует, что важный законопроект будет рассмотрен Радой на текущей неделе
Фото: Слуга Народу / Facebook

На сегодняшний день в Украине нет закона, позволяющего проводить вакцинацию от коронавируса. Об этом глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил 26 января журналистам после заседания парламентской фракции "Слуги народа", информирует УНН.

"Все вакцины в мире не прошли третью стадию испытаний, на это надо больший срок, год еще нужен. Все страны используют ее в экстренном режиме, в украинском законодательстве нет такого режима. Если мы берем любую вакцину, то мы не можем ее использовать, потому что нет правовых оснований", – сказал он.

По словам главы партии, на заседании фракции обсуждался в том числе проект закона №4613, который позволил бы использовать вакцины в экстренных ситуациях.

"Законопроект... важен, он открывает именно для вакцин только от COVID-19 возможность emergency use (использование в экстренных ситуациях). Сейчас нет такой возможности в украинском законодательстве", – объяснил Корниенко.

Он прогнозирует, что законопроект будет рассмотрен в Верховной Раде на текущей неделе.

Законопроект №4613 внесен в Раду 19 января, сейчас он находится на рассмотрении в парламентском комитете.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Теги: Верховная Рада, вакцинация, законодательство, закон, законопроект, Минздрав, инфекция, Слуга народа, Александр Корниенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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