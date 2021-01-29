Комитет Рады поддержал запрет на регистрацию в Украине российской вакцины от коронавируса

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал несколько поправок к законопроекту, который предлагает разрешить экстренную регистрацию вакцин в Украине. Одна из поправок запрещает регистрировать российские вакцины от коронавируса.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал поправку о запрете на использование в Украине российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

Речь идет о поправке к законопроекту №4613, которым разрешается регистрировать в Украине вакцины от коронавируса COVID-19 до завершения клинических исследований. Накануне Верховная Рада приняла его в первом чтении.

"Вчера это был закон о возможности регистрировать любые экспериментальные лекарства. Сейчас мы ограничили это исключительно вакцинами от COVID-19. И главное – комитет учел нашу поправку – запретить в Украине вакцины, разработанные страной агрессором. SputnikV и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах", – отметила Сюмар.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.