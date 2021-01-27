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Сийярто объяснил, почему Венгрия закупает российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" уже получила одобрение венгерского регулятора, сообщил в Киеве глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По словам Сийярто, из-за эпидемии COVID-19 в Венгрии ежедневно умирают 100 150 человек
По словам Сийярто, из-за эпидемии COVID-19 в Венгрии ежедневно умирают 100–150 человек
Фото: EPA

Закупка 2 млн доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" ускорит процесс вакцинации населения в Венгрии. Об этом на пресс-конференции в Киеве 27 января сообщил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

По словам Сийярто, из-за эпидемии в Венгрии ежедневно умирают 100–150 человек, ежедневный ущерб экономики составляет 10–15 млрд форинтов (около $33,7–50,5 млн, согласно курсу Центрального банка Венгрии). Чем больше людей будет привито, тем скорее удастся восстановить экономику страны, отметил глава МИД Венгрии.

"К сожалению, закупки вакцины проходят в Европейском союзе централизованно, и мы получаем гораздо меньше доз. Поэтому мы решили, что будем вести переговоры, чтобы закупать вакцины как в Китае, так и в России", – заявил Сийярто.

Он добавил, что "Спутник V" уже получил одобрение венгерского регулятора. Как только его получат вакцины от COVID-19 производства Китая, они также будут использоваться для прививок, подчеркнул Сийярто.

Сийярто 27 января прибыл в Украину с официальным визитом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 января заявлял, что Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину "Спутник V".

По информации Сийярто, 28 декабря 2020 года в страну привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 "Спутник V" для проведения экспертизы.

Венгрия начала вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции вакциной производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech на день раньше запланированного Еврокомиссией срока – 26 декабря. Первой вакцину получила врач Адриенна Кертес.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

21 января венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на шесть месяцев с возможностью продления на такой же срок.

Как сообщал РБК, Венгрия первой в ЕС заключила с Россией контракт на поставку 2 млн доз препарата "Спутник V".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 января 2021 года, в Венгрии с начала пандемии COVID-19 выявили у более чем 361,8 тыс. человек. От этой болезни в стране скончалось 12,1 тыс. человек, а выздоровело более 246,5 тыс.

Теги: Россия, эпидемия, экономика, Венгрия, Виктор Орбан, вакцинация, МИД Венгрии, ущерб, болезнь, пресс-конференция, Петер Сийярто, РБК, инфекция, визит, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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