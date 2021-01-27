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ПОЛИТИКА

Сийярто прилетел в Украину

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто будут говорить о развитии доверия в отношениях двух стран, сообщил Кулеба.

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Кулеба (справа) встретил Сийярто (слева) в Киеве
Кулеба (справа) встретил Сийярто (слева) в Киеве
Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января прибыл в Украину с официальным визитом. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Глава МИД Украины сообщил, что Сийярто прилетел в Киев по его приглашению. 

"Поговорим откровенно о том, как развить доверие в отношениях Украины и Венгрии, двигаться вперед в духе взаимного уважения и добрососедства", – написал Кулеба. 

Накануне посольство Венгрии в Украине по электронной почте получило угрозы от якобы патриотов Украины. В сообщении, которое написали с рядом орфографических ошибок, говорилось, что "патріоті Украині" (орфография сохранена) будут действовать "крайне жестко" в случае приезда Сийярто. 

Глава МИД Венгрии сегодня перед вылетом в Киев заявил в своем видеообращении, обнародованном в Facebok, что Будапешт "не может позволить, чтобы такие экстремистские деятели определяли стремления к улучшению украинско-венгерских двусторонних отношений", цитирует министра Index.hu.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/videos/463755731330388/

Визит Сийярто будет сугубо политическим и заранее не планировался, сообщал глава МИД Украины.

"Цель визита – поиск путей преодоления кризиса, который возник в контексте вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время местных выборов прошлого года", – рассказал Кулеба. 

Осенью 2020 года отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

В конце ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту разжигания межнациональной вражды.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, МИД Украины, Венгрия, МИД Венгрии, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто, визит
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