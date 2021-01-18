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Украина хочет заключить с Венгрией "джентльменское соглашение" – Офис президента

Украина ожидает, что в договоре с Венгрией будет предусмотрено снятие блокирования Будапештом заседания комиссии Украина – НАТО, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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Жовква: Верю, что вопрос блокировки Венгрией заседания комиссии Украина НАТО будет снят
Жовква: Верю, что вопрос блокировки Венгрией заседания комиссии Украина – НАТО будет снят
Фото: president.gov.ua

Украина хочет подписать с Венгрией "джентльменское соглашение" о паритете, равенстве и взаимовыгодности отношений. Об этом в интервью ТСН, которое вышло 18 января, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Жовква отметил, что 27 января в Украину прибудет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, он проведет ряд официальных встреч.

"Будет обсуждаться весь комплекс вопросов. Мы неоднократно заявляли, что желательным для Украины было бы заключение соответствующего договора или соглашения между Украиной и Венгрией, которые урегулировали бы этот комплекс вопросов. Так называемое джентльменское соглашение – соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений. Над этим документом работа ведется, по поручению президента такой документ был подготовлен украинской стороной, передан венгерский стороне, получена их реакция и сейчас процесс продолжается... В этом документе будет заложена так называемая, как это модно сейчас говорить, дорожная карта", – сказал Жовква.

Он считает, что 27 января это соглашение на уровне министров подписано не будет.

"А когда оно будет готово, мы посмотрим, возможно, оно будет подписано действительно на уровне глав государств, в данном случае – премьер-министра Венгрии и президента Украины", – заявил замглавы ОПУ.

Жовква отметил, что документ может быть подписан во время будущего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, но даты еще нет.

По словам замглавы ОПУ, Украина ожидает, что в договоре будет предусмотрено снятие блокирования Венгрией заседания комиссии Украина – НАТО. Он заявил, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии к закону об образовании, который вызвал претензии Венгрии.

"Как добиться снятия блокировки? Вы наверняка слышали позицию генсека НАТО, что это двусторонний вопрос Украины и Венгрии. И это действительно двусторонние вопросы двух наших государств. Выносить это на международный уровень или, например, в такую организацию, как Североатлантический альянс, контрпродуктивно, кстати, и для самой Венгрии. И это следует признать. Поэтому будем стараться решить этот вопрос на двустороннем уровне. Знаете, я верю, что нам это удастся и вопрос блокировки будет снят. Если переходить к отношениям с НАТО, то активное участие Украины в институтах НАТО, в принятии соответствующих решений – достижение не только для Украины, но и для всех членов", – заявил он.

С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров: Будапешт требует внести изменения в закон Украины "Об образовании", которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.

Осенью 2020 года отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн ВенгрииСлужба безопасности Украины начала проверку.

Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту разжигания межнациональной розни.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Офис президента Украины, Игорь Жовква
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