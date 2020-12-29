Кулеба: Венгрия – наш сосед. Она не имеет агрессивных планов, касающихся Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время одной из его встреч с венгерским коллегой Петером Сийярто была достигнута договоренность перезагрузить отношения двух стран, хотя этому будут мешать. Все, что происходило потом, подтверждает этот разговор, считает Кулеба.

Кулеба (справа): Я сказал: "Петер (слева), все будут мешать этой перезагрузке. Поэтому давай сразу подготовим себя морально к очень тяжелому пути" Фото: ЕРА

Украина и Венгрия в двусторонних отношениях должны найти общий знаменатель, основанный на взаимоуважении, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете "День", опубликованном 28 декабря.

Журналист отметил, что Кулеба за последний год несколько раз встречался с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, но Будапешт продолжает блокировать заседания комиссии Украина – НАТО.

"Во время первого разговора с Сийярто я ему сказал: "Петер, мы реально можем перезагрузить украинско-венгерские отношения. На этом пути будет много препятствий, взлетов и падений, тех, кто будет мешать и в вашей внутренней политике, и в нашей, и третьи силы – та же Россия. Все будут мешать этой перезагрузке, это будет. Поэтому давай сразу подготовим себя морально к очень тяжелому пути. Но если ты говоришь, что готов этот путь пройти, то я тоже готов его пройти". И мы договорились, что будем идти по этому пути", – ответил Кулеба.

Как сказал Кулеба, все, что происходило потом, подтверждает тот разговор, который состоялся между ним и Сийярто.

"Но Венгрия является нашим соседом и она не имеет каких-то агрессивных планов, касающихся Украины. Венгрия является членом ЕС и НАТО, и мы должны найти общий знаменатель на основе взаимного уважения. Венгрия должна уважать нас, мы должны уважать Венгрию. Никаких "танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим. Это наша земля, это наши люди. Этнические венгры являются гражданами Украины, и, главное, они являются неотъемлемой частью нашего общества. Поэтому все эти антивенгерские истерии, которые в соцсетях некоторые силы пытаются разгонять – это истерия не против венгров, это истерия против таких же украинцев, как и все остальные, потому что мы все являемся частью одного тела – тела Украины", – добавил глава МИД.

Кулеба и Сийярто встречались в мае в Венгрии и в сентябре – в Украине.

Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.