СБУ проверяет лидера Партии венгров Украины Брензовича по статье о госизмене

В конце ноября СБУ обыскала офисы Партии венгров Закарпатья и ее благотворительных фондов по подозрению в возможном вмешательстве этих организаций во внутренние дела Украины. 14-го стало известно, что главу этой организации Василия Брензовича проверяют по статье о госизмене.

Служба безопасности Украины проверяет действия лидера Партии венгров Закарпатья Василия Брензовича на предмет государственной измены. Об этом СБУ сообщила агентству "Українські новини".

В спецслужбе отметили, что Брензовичу пока не сообщали о подозрении. Однако в отношении него идет проверка по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 1 ст. 111 (госизмена);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к возможному вмешательству во внутренние дела Украины и причинение вреда госбезопасности Украины при помощи фейкового распространения действия законодательства Венгрии на Закарпатье. СБУ нашла в офисе материалы, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

Позже стало известно, что обыски проводились в центральном офисе Партии венгров Закарпатья в Ужгороде и дома у Брензовича.

МИД Венгрии в тот же день вызвало посла Украины и выразило недовольство. 1 декабря Венгрия заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область Украины.

2 декабря стало известно, что Брензовичу готовят подозрение.