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СБУ открыла дело о госизмене депутатов из-за исполнения гимна Венгрии в Закарпатской области

Служба безопасности Украины расследует факт возможного посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области.

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СБУ расследует дело о возможной госизмене
СБУ расследует дело о возможной госизмене
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту возможной государственной измены на депутатов в Закарпатской области, которые после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Об этом сообщили в СБУ на запрос "Українських новин".

"Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов)", – сообщили в ведомстве.

Детали расследования не сообщаются.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

Теги: СБУ, Украина, МИД Украины, Венгрия, МИД Венгрии, госизмена, безопасность, гимн, суверенитет, уголовное производство, Служба безопасности Украины
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