Бывшего венгерского депутата, которого украинские пограничники задержали за попытку контрабанды сигарет, исключили из партии

Социалистическая партия Венгрии начала процедуру аннуляции дипломатического паспорта экс-депутата парламента страны Жолта Легиня, которого украинские пограничники задержали за попытку контрабанды сигарет.

Бывшего депутата венгерского парламента Жолта Легиня, который был задержан на украинско-венгерской границе при попытке контрабанды сигарет, исключили из Социалистической партии. Об этом сообщает Népszava.

Легинь ушел со всех партийных должностей и вышел из партии. Политсила начала процедуру аннулирования его дипломатического паспорта.

10 декабря украинские пограничники в пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области задержали гражданина Венгрии с контрабандной партией сигарет. В контрольном пункте он показал дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине. В багажнике его авто нашли сигареты без акцизных марок с пометкой "For duty free only". При осмотре автомобиля присутствовали представители венгерского консульства в Берегово Закарпатской области.

Легинь был депутатом парламента Венгрии от Социалистической партии в 2006–2010 и 2014–2018 годах.