На границе с Венгрией задержали дипломата с контрабандой сигарет – Госпогранслужба

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что мужчина с контрабандой сигарет следовал из Украины в Венгрию через пункт пропуска "Лужанка".

Украинские пограничники в пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области задержали дипломата – гражданина Венгрии с контрабандой сигарет. По информации СМИ, задержанный является бывшим депутатом парламента Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники сообщили, что мужчина следовал из Украины на автомобиле Seat через пункт пропуска "Лужанка". В контрольном пункте он показал дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

"По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей Государственной миграционной службы с привлечением представителей консульства Венгрии в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой "For duty free onle". Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено его количество и стоимость", – говорится в сообщении.

"Украинская правда" со ссылкой на журналиста Дмитрия Тужанского сообщает, что задержан бывший депутат парламента Венгрии от Социалистической партии в 2006–2010 и 2014–2018 годах Жолт Легинь.

Он добавил, что при осмотре автомобиля присутствовали представители венгерского консульства в Берегово Закарпатской области.