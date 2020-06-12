Пограничники задержали гражданина Польши, который незаконно направлялся на заработки в Украину

Информацию о возможной попытке незаконного пересечения государственной границы пограничникам Львовского отряда передали польские коллеги, сообщает Госпогранслужба Украины.

У задержанного не было при себе никаких документов Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники 11 июня задержали гражданина Польши, который незаконно направлялся на заработки в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что информацию о возможной попытке незаконного пересечения государственной границы пограничникам Львовского отряда передали польские коллеги. Нарушитель был задержан на участке отдела "Рава-Русская".

Мужчина подтвердил, что является гражданином Польши. При этом никаких документов у него при себе не было. Также он заявил, что незаконно пересек границу, чтобы устроиться на работу в Украине.

За незаконное пересечение границы Украины иностранец привлечен к административной ответственности. После установления всех обстоятельств дела его передадут польским правоохранителям.