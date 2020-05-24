Власти Польши разрешили въезд в страну иностранным студентам

Иностранные студенты, которые учатся в Польше, в том числе и из Украины, теперь смогут въезжать в страну во время карантина.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский подписал распоряжение, которым иностранным студентам, учащимся в Польше, разрешено въезжать в страну.

Эти лица освобождены от карантина в соответствии с постановлением Совета министров об установлении конкретных ограничений, распоряжений и запретов в связи с эпидемией коронавируса.

"Необходимость включения учеников и студентов в категории лиц, имеющих право пересекать государственную границу, вытекает из графика внешних экзаменов, утвержденного министерством национального образования для учащихся, закончивших обучение в польских начальных и средних школах", – говорится в распоряжении.

Иностранные студенты, в том числе и из Украины, смогут попасть в Польшу только автомобильным транспортом.

Распоряжение было подписано 22 мая и уже вступило в силу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, а 342 тыс. умерли.